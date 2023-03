Zoals Club Brugge: 'Dit is de opvolger van Mbaye Leye bij Zulte-Waregem'

Zulte-Waregem lijkt over de trainerskwestie beslist te hebben. Het zou zijn seizoen met Frederik D'Hollander uitdoen.

Frederik D’Hollander was tegen Standard voor het eerst de hoofdtrainer. Hij pakte meteen een punt en maakte daarvoor ook al indruk.

Volgens Het Nieuwsblad zou D'Hollander het seizoen als T1 mogen uitdoen. Het doel voor hem is daarbij duidelijk: hij moet proberen Essevee in de overige 4 wedstrijden nog boven de degradatiestreep te krijgen. De achterstand op Eupen is 3 punten, wat niet onmogelijk is.

Nochtans klonk het eerst nog wat anders bij Zulte-Waregem. De 1e taak van D'Hollander was om de wedstrijd tegen Standard voor te bereiden. Waaruit je kon afleiden dat ze dus een andere trainer zouden zoeken, maar dat zou dus niet het geval zijn.