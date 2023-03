De Bilde geeft reden voor afwezige Rode Duivels op training en haalt opvallend moment aan bij begin van nieuw tijdperk

Gilles De Bilde houdt het begin van een nieuw tijdperk bij de Rode Duivels nauwlettend in de gaten. De oud-international staat even stil bij de afwezigheid van enkele Duivels op training.

Gilles De Bilde is in Tubeke om voor VTM de nationale ploeg op te volgen en merkte ook op dat zeven internationals - onder hen ook De Bruyne en Lukaku - niet meetrainden. "Blijkbaar is het niets om ons zorgen over te maken. Het zou te maken hebben met het feit of spelers op zaterdag of zondag nog gespeeld hebben."

"Diegenen die zondag speelden, blijven binnen", klinkt de logische uitleg. "Zij krijgen een individuele behandeling, doen fitnessoefeningen, enzovoort." De andere verzamelden wel op het trainingsveld en ook bij hen viel De Bilde iets op.

Toespraak in middencirkel

"Toen Tedesco de spelers als groep voor het eerst toesprak in de middencirkel, had ik wel het gevoel dat sommige spelers zich onwennig voelden. Het is voor hen wennen na zo veel jaren onder Roberto Martínez . Nu is er een andere bondscoach, met andere principes. Het deed wel een beetje raar voor een aantal jongens, denk ik."