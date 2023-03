Straffe uitspraak over Yaremchuk, op de dool bij Club Brugge: "Zet hem bij KV Mechelen en hij legt er 20 binnen"

Roman Yaremchuk en Club Brugge, kan het nog wat worden? De Oekraïener is nog altijd zoekende en dat terwijl de spits zo veel miljoenen heeft gekost.

In Extra Time stonden ze nog eens stil bij het missen van die reuzenkans in het Guldensporenstadion. Iedereen was het er uiteraard over eens dat die binnen moest zijn. "Hij heeft écht geen goede voeten, dat wisten we al langer", oordeelt Filip Joos.

De analist ziet er vooral een mentale kwestie in, een speler met een enorm gebrek aan vertrouwen. "Ik begin te denken dat het een Gianni Bruno-verhaal is", verwijst Joos naar het feit dat die Gent niet doorbrak en bij STVV wel het mooie weer maakt.

Knop omdraaien

"Zet hem bij KV Mechelen en hij legt er twintig binnen", zegt Joos over Yaremchuk. "Honderd procent zeker." Bij Club Brugge nog die knop omdraaien wordt moeilijk. "Met dit voetbal, bij een ploeg die het moeilijk heeft... Ik vind het ergens wel mooi dat het aan hem vreet, maarja..."