Heeft Tedesco één groot probleem bij de Duivels? CEO Peter Bossaert geeft de uitleg

De voetbalbond ging met Domenico Tedesco voor een opvallende opvolger voor Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Na het vertrek van Roberto Martinez was het meteen duidelijk dat de Rode Duivels geen grote naam als nieuwe bondscoach zouden krijgen. De keuze viel na een stevige speurtocht uiteindelijk op de Duitser Domenico Tedesco.

Bij de zoektocht werd er volgens Tedesco geen probleem gemaakt van het feit dat Tedesco slechts 37 jaar is. Dat is vrij jong om een nationale ploeg te leiden, maar CEO Peter Bossaert ziet er helemaal geen probleem in, verwijzend naar de 36-jarige Vincent Kompany.

Even werd er gevreesd voor een autoriteitsprobleem bij de spelers, maar dat is volgens Bossaert helemaal niet aan de orde. “Ook voor de spelers is dit geen topic. Zij willen gewoon een goeie trainer, net zoals ze die de laatste jaren gehad hebben met Roberto Martinez”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Tedesco moet volgens Bossaert ook niet helemaal vanaf nul herbeginnen. “In die optiek denken we dat we met Domenico voortborduren op al het goeie dat we al hadden. Dat is voor de spelers prioritair, de eerste contacten waren bijzonder positief.”