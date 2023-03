KAA Gent en Antwerp zijn de grote winnaars, maar Racing Genk en Anderlecht moeten niet onderdoen

Je moet als club het niet alleen sportief goed doen, maar je moet ook ervoor zorgen dat je spelers meer waard worden. Zeker in een competitie als de Jupiler Pro League dat voor velen een tussenstap is. KAA Gent en Antwerp slagen hier alvast in, maar ze zijn niet de enige.

Op de zoveel maanden geeft Transfermarkt.com een update van de transferwaarde die zij aan een speler geven. El Khannous van Racing Genk is de duurste jongere actief in de Jupiler Pro League met een transferwaarde van 11 miljoen euro. Hij wordt gevolgd door Zeno Debast van Anderlecht met een waarde van 10 miljoen euro. De grootste stijgers in marktwaarde zitten echter bij KAA Gent en Antwerp. Wie anders dan Gift Orban is de winnaar in de Jupiler Pro League. Zijn marktwaarde stijgt van 1 miljoen euro naar 9 miljoen euro. De Gentenaars betaalden in januari 2023 nog 3,3 miljoen euro voor de Nigeriaanse aanvaller. De pas 18-jarige Arthur Vermeeren ziet zijn transferwaarde enorm stijgen. Begin november 2022 had hij nog een transferwaarde van 500.000 euro. Na zijn prima prestaties en zijn contractverlenging is deze transferwaarde de hoogte ingegaan. De verdedigende middenvelder wordt nu geschat op 8 miljoen euro. Eén jongeren van Antwerp doet het echter nog beter (op het vlak van totale waarde). Willian Pacho zag zijn transferwaarde stijgen van 3,5 miljoen euro naar 9 miljoen euro. Al gaat Antwerp mogelijk niet meer lang kunnen genieten van zijn centrale verdediger. Dat kan u HIER lezen.