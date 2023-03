Kersvers kapitein Kevin De Bruyne schetst de ambities van de Rode Duivels

Kevin De Bruyne werd maandag aangeduid als aanvoerder van de Rode Duivels. Hij is duidelijk in wat van de nationale ploeg verwacht mag worden.

Het afscheid van Eden Hazard na het WK in Qatar had tot gevolg dat de Rode Duivels ook op zoek moesten naar een nieuwe kapitein. Bondscoach Domenico Tedesco duidde op zijn eerste dag met de Duivels Kevin De Bruyne aan als nieuwe aanvoerder.

Een logische keuze zo lijkt het, maar ook een eer voor de speler van Manchester City om de rol te mogen vervullen binnen de ploeg. De Bruyne houdt voorlopig wel de voetjes op de grond als het over ambities en doelstellingen gaat.

“Onze ambitie is om ons te kwalificeren voor het EK. Op dit moment moeten we niet verkondigen dat we het EK willen winnen. Wat over anderhalf jaar gebeurt, zien we dan wel”, klinkt het bij De Bruyne aan Het Laatste Nieuws.

De Bruyne wil het voorlopig wedstrijd per wedstrijd nemen. “We kunnen toch niet zeggen dat we Europees kampioen willen worden als we nog niet geplaatst zijn? Er zitten lastige ploegen in onze poule, te beginnen met die match in Zweden.”