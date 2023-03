KV Oostende reageert op de mogelijke verkoop van de club, nog kapers op de kust

Vanmorgen verscheen in de Britse krant The Guardian een artikel dat de eigenaar van KV Oostende vandaag een gesprek over een overname van de club op de agenda heeft staan.

Het gaat al een tijdje niet goed met KV Oostende. De club heeft het sportief heel erg moeilijk, al vloeit dat voor een groot stuk voort uit de moeilijke situatie. Er zou om en bij de 5 miljoen euro nodig zijn om de licentie voor volgend seizoen te halen. The Guardian komt vandaag met het nieuws dat de Chinese eigenaar van Wolverhampton uit de Premier League de kustploeg mogelijk wil overnemen. PMG, de huidige eigenaar van KVO, zou daarvoor minstens 10 miljoen euro willen hebben. De gesprekken zouden echter nog in een beginstadium zitten. Officieel komt KV Oostende met een wel heel kleine mededeling. “De focus ligt op het behalen van de licentie en het sportieve behoud”, laat de club weten aan Het Laatste Nieuws. Volgens de krant zou een tijdje terug al een delegatie van Bournemouth een bezoek aan de club gebracht hebben met het oog op een mogelijke overname. Ook verschillende Vlaamse investeerders zouden de nodige interesse tonen.