Marc Degryse legt uit waarom Tedesco voor De Bruyne als kapitein van de Rode Duivels kiest

De kogel is door de kerk. Dinsdag besliste Domenico Tedesco dat Kevin De Bruyne de nieuwe aanvoerder is van de Rode Duivels.

Na het WK in Qatar zette Eden Hazard een punt achter zijn carrière als Rode Duivel. Daarmee was de nationale ploeg meteen ook zijn aanvoerder kwijt. Op de eerste dag van de interlandbreak werd Kevin De Bruyne aangesteld als nieuwe kapitein.

Een goede keuze, vindt analist Marc Degryse. Er werd ook gesproken om Jan Vertonghen kapitein te maken, maar Degryse zet hem zelfs buiten de top drie van kandidaten. “Vertonghen had zeker ook een goeie kapitein geweest omwille van zijn ervaring. Je had hem er een groot plezier mee gedaan, maar hij zal er z'n slaap niet voor laten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse krijgt De Bruyne nu het gevoel dat de ploeg helemaal rond hem draait. “Hij wordt nu eenmaal graag betrokken bij de keuzes van een trainer. Op die manier ga je het beste uit hem én uit de ploeg halen.”