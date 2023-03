'Nieuwe Belgische club te koop: Vandaag overleg met overnemer uit Premier League'

Heel wat Belgische clubs hebben het moeilijk om te overleven. Enkele overnames zitten in de pijplijn.

Volgens de Britse krant The Guardian zou er vandaag een overleg zijn tussen de eigenaars van Wolverhampton en Pacific Media Group om een overname van KV Oostende te bespreken.

PMG nam de kustploeg in april 2020 over van Marc Coucke nadat er een kapitaalsinjectie van bijna drie miljoen euro nodig was om de club aan een proflicentie te helpen.

De gesprekken zouden in een vroeg stadium verkeren nog, maar volgens de Britse krant zou PMG wel al duidelijk gemaakt hebben dat de overnameprijs minimaal 10 miljoen euro is.