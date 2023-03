Analist is het niet eens met veldbezetting Tedesco: "Hem nu al zetten zou zelfmoord zijn"

De veldbezetting van de Rode Duivels tegen Zweden zou weinig verrassingen nog mogen bevatten. Op het middenveld laat Domenico Tedesco waarschijnlijk meteen Roméo Lavia debuteren. Maar daar is analist Philippe Albert het niet mee eens.

Lavia is één van de weinige opties op de positie van verdedigende middenvelder. De 19-jarige debutant zou zo meteen in de basis komen. Maar ex-international Philippe Albert vindt het niet opportuun om hem meteen in een match met inzet te zetten.

Hij zou voor ervaring kiezen in Zweden en experimenteren in de oefenmatch tegen Duitsland. "Lavia is heel goed, maar het grote publiek zou pas dinsdag in Keulen met hem kennis moeten maken", zegt hij bij Sudpresse.

Met Onana erbij zou het middenveld heel weinig internationale ervaring hebben. "Aan een kwalificatiecampagne beginnen met een middenveld bestaande uit Onana en Lavia lijkt me een zeer groot risico, om niet te zeggen zelfmoord."