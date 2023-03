Lommel stuurt speler al na anderhalve maand terug naar moederclub

Lommel haalde tijdens de wintermercato Antef Tsoungui binnen. Hij kwam op huurbasis over van Brighton & Hove Albion.

Een vreemde kronkel bij Lommel. Pas anderhalve maand geleden werd Antef Tsoungui gehuurd bij het Engelse Brighton & Hove Albion, maar nu laat de club al weten dat in onderling overleg de deal beëindigd werd.

Tsoungui speelde nochtans elke week mee met Lommel. Hij stond op de rechtsachterpositie in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie en de eerste drie wedstrijden in de play-offs. Tegen SK Deinze stond hij dan weer niet op het wedstrijdblad.

"Na 5 optredens in de Challenger Pro League voor Lommel SK, zijn we met Antef Tsoungui overeengekomen dat hij andere opties zal onderzoeken om zijn professionele voetbalcarrière voort te zetten. We willen Antef bedanken voor zijn inspanningen en prestaties tijdens zijn periode bij de club en we wensen hem veel succes in de toekomst", klinkt het in het officiële bericht.

Een reden van het vertrek wordt er niet gegeven.