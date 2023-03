Nederlandse journalist weet dat Blind spijt heeft van beslissing én... opent deur voor Antwerp opnieuw

Deze winter kon Daley Blind de rangen van Antwerp versterken, maar de ervaren verdediger koos uiteindelijk voor Bayern München. Volgens Mike Verweij, journalist bij De Telegraaf, heeft hij daar allang spijt van.

Blind vertrok bij Ajax omdat het niet klikte met Alfred Schreuder. Nu krijgt hij bij Bayern ook te maken met een trainerswissel: Julian Nagelmann stapt op en Thomas Tuchel zal waarschijnlijk overnemen.

"Ik denk wel dat dit heel vervelend is voor Blind, die overigens al heel snel spijt had van zijn overstap naar Bayern München", zegt Verweij in de Voetbalpodcast van De Telegraaf.

"Als hij even wat langer had gewacht, was Alfred Schreuder gewoon weg geweest. Hij had dan prima bij Ajax kunnen blijven. Ondertussen trok Bayern München razendsnel een nieuwe linksback (João Cancelo, nvdr.) aan vooraleer hij gesetteld was in München."

Intussen speelde Blind nog maar in vijf matchen. "Ik denk dat het nu heel verstandig is voor Blind om toch te kiezen voor de ontsnappingsroute richting Marc Overmars, bij Royal Antwerp", meent Verweij.