Tedesco maakt een goede eerste indruk bij Vandenbempt, maar ook drie puntjes van kritiek

Domenico Tedesco maakte vorige week vrijdag zijn eerste selectie bekend. Er volgde meteen een stevige golf van kritiek.

Tedesco keek zelf vreemd op van de commotie die volgde op zijn eerste selectie. De nieuwe bondscoach zorgt bij velen nog altijd voor de nodige twijfel, maar bij analist Peter Vandenbempt heeft hij alvast een goede eerste indruk gemaakt.

Toch ziet Vandenbempt ook dat er enkele zaken zeker beter hadden gekund. De analist noemt meteen drie dingen die hem tegen de borst stootten.

“Een landgenoot in zijn staf was beter geweest, een postje voor zijn broer is ongelukkig en Trésor en Heynen hadden echt wel in deze selectie gemogen of gemoeten”, vertelt Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

De communicatie en discipline zijn in ieder geval een stuk beter dan dat het onder Roberto Martinez het geval was, concludeert Vandenbempt nog. “En België oefent zowaar gelijk tegen een topland als Duitsland, iets wat de vorige bondscoach onder meer in zijn obsessie om nummer één in de wereld te blijven consequent weigerde.”