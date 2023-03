Vandenbempt kaart 'hypocrisie' van Bossaert aan gezien zijn eerdere uitspraken

Peter Bossaert is niet langer CEO van de KBVB. Alles draait om de loonindexering en de bonus die hij zichzelf toekende. Voor Peter Vandenbempt is dat onbegrijpelijk gezien zijn eerdere uitspraken.

Bossaert heeft heel veel goed werk gedaan voor de bond. Hij liet zich ook dikwijls uit over 'good governance' en 'transparantie' en was heel duidelijk in zijn bewoordingen over Operatie Zero of over FIFA-wantoestanden.

"Dat je, op een moment dat het voetbal zich in financieel bijzonder zwaar weer bevindt en alle zeilen moet bijzetten op zoek naar goodwill bij de politieke overheden, vindt dat je al bijzonder mooie contract nóg hoger moet en je in één moeite ook je bonus gegarandeerd wil zien, getuigt van weinig realiteitszin", schrijft Vandenbempt in Het Nieuwsblad.

"Maar als dat volgens je eigen logica toch gerechtvaardigd is, waarom kan het dan niet in alle - jawel - transparantie met de goedkeuring van de raad van bestuur?"