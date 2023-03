Tedesco verklaart zijn (geslaagde) keuzes en systeem: "Dat is voor iedereen duidelijker"

Domenico Tedesco had veel goeie bemerkingen voor zijn ploeg na de wedstrijd tegen Zweden. Al zijn keuzes draaiden goed uit. Maar er is nog werk aan de winkel: "We zijn nog ver weg van het voetbal dat we willen spelen. Maar dat is normaal na twee trainingssessies."

Eén van de meest opmerkelijke keuzes was die voor Dodi Lukebakio. Maar de winger was héél sterk. "Lukebakio is snel, dynamisch, goed met de bal en sterk met de linkervoet. Hij werkt ook voor het team. Hij zette goed druk", aldus Tedesco. Het systeem was een 4-4-2, maar dat is voorlopig. "Dat kwam ook doordat Zweden in die formatie speelde. Bovendien hadden we niet veel tijd en dan is 4-4-2 een makkelijk systeem. Dat is voor iedereen duidelijker." "Tegen Duitsland hoop ik dinsdag ook op hoge intensiteit. Ik heb de spelers morgen enkele uren vrij gegeven. Om even te ademen. Zondag en maandag moeten we er weer zijn, met de focus op Duitsland.”