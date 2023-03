Van Wijk zeer streng voor degradatiekandidaat: "Financiële puinhoop, rampzalig beleid"

De Rode Duivels pakten hun eerste drie punten richting het EK in Duitsland. Er is nog een oefenmatch tegen Duitsland, maar de komende weken zal het vooral gaan over de degradatiestrijd en strijd om play-off 1 in de Jupiler Pro League.

Kortrijk, Eupen, Oostende, Zulte Waregem en Seraing lijken onder elkaar uit te gaan maken welke drie teams gaan degraderen. De analisten denken dat het niet goed gaat komen met onder meer Oostende. Denis van Wijk kijkt daarbij ook vooral naar de top van de club. © photonews "Het rampzalige beleid heeft veel schuld aan de ellende van KV Oostende. Mislukte transfers en een financiële puinhoop", aldus van Wijk in Krant van West-Vlaanderen. "Er gebeuren veel rare dingen bij Oostende en dat is geen basis voor veel successen. Gauthier Ganaye is er nooit en Thorsten Theys roept alleen maar." Degradatie? En dus denken zowel van Wijk als Yves Vanderhaeghe dat het niet goed zal komen met KV Oostende dit seizoen. Ook Seraing en Zulte Waregem zien ze degraderen, met nog vier speeldagen voor de boeg moeten er veel punten gepakt worden om nog voorbij Eupen te raken.