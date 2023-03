Eddy Snelders tempert het enthousiasme rond de 'nieuwe' Rode Duivels

De Rode Duivels wonnen met 0-3 van Zweden. Het werd een soort van toegangsexamen voor de bondscoach en enkele nieuwe Rode Duivels.

De EK-kwalificatie is goed gestart met een overwinning tegen Zweden. Eigenlijk was het eentje van moeten en de opdracht is tot een goed einde gebracht. Analist Eddy Snelders vond dat je door de tegenstander niet van een graadmeter kan spreken.

“Ik ga misschien wat mensen negatief stemmen, maar dit was geen referentiepunt, omdat de Zweden eigenlijk niets vertegenwoordigen. Daarin moeten we eerlijk zijn”, klonk het bij Sporza heel erg duidelijk.

“Op een zeker moment begint iedereen te roepen op Ibrahimovic. Die man is 41 jaar, als je je daar als land moet op verlaten, weet je dat het niet goed zit. 2022 was een snertjaar voor de Zweden: gedegradeerd in de Nations League, geen WK.”

Duitsland wordt totaal andere koek. “Ze zullen scherp zijn, want ze willen zich tonen. Dat is dan meer een referentiewedstrijd. Maar ik denk niet dat we in de poulewedstrijden van de EK-voorronde veel referenties zullen hebben.”