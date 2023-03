Franse scheidsrechter voor Belgen dinsdag: hij floot eerder al wedstrijd van Anderlecht dit seizoen

De Fransman Willy Delajod is aangesteld als scheidsrechter voor de oefeninterland tussen Duitsland en België van dinsdagavond (20u45) in Keulen.

De amper dertigjarige Delajod leidt sinds 2018 wedstrijden in de Franse Ligue 1. In september 2020 nam hij voor het eerst een Europees clubduel voor zijn rekening. Medio oktober vorig jaar was hij de scheidsrechter in het Conference League-duel tussen West Ham en Anderlecht (2-1).

Het oefenduel in Keulen wordt nog maar zijn tweede interland ooit. Zijn debuut maakte hij in juni 2021 met een oefeninterland tussen Spanje en Litouwen (4-0).