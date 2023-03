Imke Courtois komt met opvallende uitspraak over de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben hun start alvast niet gemist in de EK-kwalificatiecampagne. Dinsdag is Duitsland de tegenstander in een oefenpot.

Het is uitkijken hoeveel Domenico Tedesco dinsdag gaat schuiven bij de Rode Duivels. Niet alleen met wie op het veld staat, maar ook of er een defensie komt met drie of toch weer vier man.

“Ik weet niet wat er in zijn hoofd speelt, maar het is belangrijk om ook nieuwe automatismen en regelmaat te kweken”, vertelt Imke Courtois in De Zondag.

“Enerzijds win je met drie man achterin misschien een Lavia naast Onana als centrale middenvelder en kan De Bruyne in een vrijere rol hoger spelen. Anderzijds is een viermansverdediging ook wel organisatorisch duidelijker en kunnen je flankspelers zich vooral richten op hun aanvallend spel.”

Mannen als Theate en Faes presteerden goed, terwijl het duidelijk is dat Lukebakio en Bakayoko stevig in vorm zitten. Dat verleidt Courtois zelfs tot een opvallende uitspraak. “Het was met die nieuwe namen in elk geval weer spannend en plezant om te kijken naar de Rode Duivels.”