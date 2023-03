'Inter Milaan en AC Milan hebben een Rode Duivel op de radar staan'

Inter Milaan en AC Milan hebben een Rode Duivel in het vizier. Dat meldt het Italiaanse Tuttosport.

Het zou om Loïs Openda gaan. Volgens het Italiaanse Tuttosport zijn Inter Milaan en AC Milan op zoek naar een nieuwe spits. Daarvoor lieten ze hun oog op Openda vallen en ook op Noah Okafor van Red Bull Salzburg.

Openda is aan een sterk seizoen bij Lens bezig. In 28 wedstrijden in de Ligue 1 scoorde hij al 14 doelpunten, waarvan 5 in de laatste 2 wedstrijden. Ook gaf hij dit seizoen al 2 assists.

Bij Inter Milaan en AC Milan zitten wel meerdere Belgen. Romelu Lukaku speelt bij Inter, maar diens toekomst bij de club is onzeker. Daarom dat ze op zoek zijn naar een nieuwe spits. Bij Milan spelen Aster Vranck, Charles De Ketelaere, Divock Origi en Alexis Saelemaekers.