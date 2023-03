Ondertussen in EK-kwalificaties: Engeland bevestigt na zege in Italië, blamage voor Denen na waanzinnige comeback

Voor de volgende EK-kwalificatiematch van België is het nog even wachten, maar Engeland en Denemarken hebben er wel alweer een officiële opdracht opzitten. En niet elke wedstrijd is geëindigd hoe je dat vooraf zou verwachten.

Bij de eerste EK-kwalificatiematchen van de dag was Engeland het enige topland dat in actie kwam. Het was al gaan winnen in Italië (1-2). Harry Kane werd in die affiche de Engelse topscoorder aller tijden en zijn honger naar goals is nog niet gestild. Kane opende in de thuiswedstrijd tegen Oekraïne de score op aangeven van Saka.

© photonews

Diezelfde Saka legde enkele minuten later met de 2-0 reeds de partij in een beslissende plooi. Vervolgens konden de Engelsen eenvoudig de wedstrijd controleren. Het EK in Duitsland lijkt er voor hen nu al aan te komen.

Kazachstan - Denemarken vermelden we vanwege de verrassende uitkomst en dito scoreverloop. Na de treffers van Höjlund leek er voor de Denen geen vuiltje aan de lucht. Na 70 minuten stond het nog 0-2. Vervolgens zorgden Zaynutdinov (strafschop), Tagybergen en Aimbetow voor de ommekeer: 3-2. Aimbetow pakte nog rood.

Andere uitslagen:

Liechtenstein - IJsland 0-7

Slovenië - San Marino 2-0