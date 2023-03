Na Courtois ontbreekt nog een Rode Duivel op training

Vrijdag wonnen de Rode Duivels met 0-3 van Zweden. Dinsdag volgt nog een wedstrijd tegen Duitsland.

De Rode Duivels trainden vanmorgen nog een laatste keer in Tubeke vooraleer ze afreizen naar Duitsland voor de vriendschappelijke wedstrijd van dinsdag.

Zoals eerder al aangegeven is doelman Thibaut Courtois niet meer van de partij. Hij is licht geblesseerd en gaat terug naar zijn club Real Madrid om zich verder te laten behandelen.

Volgens Het Nieuwsblad waren er 19 veldspelers en 3 keepers van de partij in Tubeke voor de training. Er was dus één speler die ontbrak.

Het gaat om Dennis Praet. Hij werkte binnen een individueel programma af. Wat het probleem juist is bij de Rode Duivel is momenteel niet duidelijk. Doelman Koen Casteels is wel van de partij. Hij traint net als zondag opnieuw met een gezichtsmasker.