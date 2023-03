Roberto Mancini doet ontdekking: "We moeten het doen zoals België"

Italië zit met een spitsenprobleem, maar vond met Mateo Retegui een oplossing. En dat smaakt voor bondscoach Roberto Mancini naar meer.

Retegui heeft zijn start bij de Italiaanse nationale ploeg niet gemist. Hij scoorde tegen Engeland en Malta, tot grote vreugde van de Italianen en bondscoach Roberto Mancini.

Retegui is echter van origine een Argentijn, maar hij heeft wel een Italiaanse grootouder. Met Jorginho, Rafael Toloi en Emerson Palmieri heeft Mancini nog andere Oriundi, zoals ze dat in Italië noemen, in de selectie.

“Zwitserland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland... Ze doen het allemaal”, vertelde Mancini op de persconferentie na de match tegen Malta. “Bij Zwitserland zijn vijftien van de twintig spelers Oriundi. Ook in België, Frankrijk, Duitsland en Engeland doen ze het.”

Voor Italië is dat een stevige cultuurschok, maar nood breekt wet op dit moment. “Tot een paar jaar geleden hadden we veel sterke spelers en was de noodzaak er niet. Maar anderen deden dat toen al, dus passen we ons aan en doen we nu hetzelfde.”