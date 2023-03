'AC Milan zoekt al vervangers voor De Ketelaere en Origi en toont interesse in ex-JPL-spits'

De transfer van Charles De Ketelaere en Divock Origi naar AC Milan kan allesbehalve succesvol worden genoemd. AC Milan zoekt mogelijk dan ook al naar vervangers.

Charles De Ketelaere werd voor zo'n 35 miljoen euro naar Milaan gehaald vorige zomer. Maar na 31 matchen zit De Ketelaere slechts aan één assist, een goal maakte hij nog niet.

Divock Origi kwam dan weer transfervrij over van Liverpool, maar ook hij kon nog geen potten breken. Hij scoorde in 25 matchen twee keer en gaf ook één assist. Niet de cijfers die je mag verwachten van een spits.

Moeten De Ketelaere en Origi vrezen?

Volgens Tuttosport is AC Milan dan ook al op zoek naar mogelijke alternatieven. Jonathan David (Lille) en Nicolo Zaniolo (Galatasaray) zouden een versterking moeten worden.

David, voormalig Gent-spits, scoorde dit seizoen alweer 21 goals en gaf ook vier assists in 30 matchen en is volgens Transfermarkt zo'n 60 miljoen euro waard. Zaniolo maakte in januari pas een overstap van AS Roma naar Fenerbahce maar zou via clausules in zijn contract gemakkelijk kunnen terugkeren naar Italië.