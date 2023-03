🎥 Ongezien! Zweedse bondscoach loopt woedend weg na vraag op live tv

Op live tv werd hem door de journalisten en analisten gevraagd waarom hij Jesper Karlsson zo weinig speeltijd had gegeven. De Zweedse bondscoach was daar niet blij mee en werd zelfs woedend. Uiteindelijk liep hij ook weg.

Karlsson kreeg zowel tegen België als tegen Azerbeidzjan niet veel minuten en dat terwijl hij wel in bloedvorm zit.

šŸ‡øšŸ‡Ŗ Incredible scenes after Sweden’s 5-0 win over Azerbaijan!



Manager Janne Andersson loses it on live TV and has a heated clash with Bojan Djordjic after the former Man United man simply questioned Jesper Karlsson’s game time!



It got personal…pic.twitter.com/XUmFr0LkLF