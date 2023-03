Betrapt! Nederlandse club kreeg gigantisch bedrag van... Roman Abramovich

In Nederland is er commotie ontstaan nu dat uit uitgelekte documenten blijkt dat voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich wel degelijk betrokken was bij de overname van Vitesse. Daarbij zou hij zelfs een enorm bedrag gestort hebben.

De documenten die The Guardian en een groep onderzoeksjournalisten kodnen inzien maken duidelijk dat de Russische miljardair 117 miljoen aan leningen verstrekte aan Vitesse. Dat vermoeden was er al langer, maar kon nooit bewezen worden.

Hij is wel nauw bevriend met de Georgiër Merab Jordania, die de club overnam. Daarna belandde Vitesse ook daadwerkelijk in Russische handen met Alexander Chigirinskyi en Valery Oyf als eigenaren, maar nooit konden de vermoedens over de betrokkenheid van Abramovich hard worden gemaakt.

Volgens de regels van de UEFA mag één eigenaar immers niet betrokken zijn bij twee clubs. Volgens The Guardian blijkt uit uitgelekte documenten dat er in het geheim op zijn minst 117 miljoen euro is doorgesluisd richting Arnhem via een hele reeks ondoorzichtige offshore belastingparadijzen. Het zou gaan om de periode tot eind 2015.