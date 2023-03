'Ingresso vietato' voor fans van Feyenoord in Rome

Voor de tweede keer dit seizoen zullen de fans van Feyenoord geen kaarsje kunnen gaan aansteken in de Sint-Pietersbasiliek van Rome. Het bordje met 'verboden toegang' is er wederom voor hen.

In de groepsronde kwamen Feyenoord en Lazio Roma elkaar tegen. De supporters van Feyenoord kregen geen toestemming van de burgemeester van Rome om af te zakken naar de klassieke stad. Dit na incidenten in 2015 toen de Nederlandse fans serieus huishielden in de Romeinse binnenstad. De UEFA stond de Romeinse burgemeester bij want Feyenoord moest nog een straf uitzitten omwille van incidenten van vorig seizoen in de Conference League.

Op 20 april moet Feyenoord op bezoek bij AS Roma. De tegenstander vorig seizoen in de finale van de Conference League en nu in de Europa League. De burgemeester van Rome was er al is de kippen bij op de Nederlandse fans de toegang tot de stad te ontzeggen. Het ministerie van Binnenlandse zaken moeit zich nu ook in de zaak en treedt de burgemeester bij.

Een totale verrassing is dit niet na het spoort van vernieling dat de supporters van Eintracht Frankfurt hebben aangericht in de binnenstad van Napels. Er was een plaatsverbod, maar hier trokken de fans zich niets van aan. Zij zakten massaal af naar de stad van Dries Mertens op de boel op stelten te zetten.