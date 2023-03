Vechtpartij bij STVV met grote gevolgen voor de vechtersbazen

Strijden voor de punten is één ding, maar met elkaar op de vuist gaan is iets anders. Een vechtpartij op de training zorgt dat de voorbereiding voor de wedstrijd tegen Union in de soep loopt.

Assistent-coach Lamine Cissé (51) is ontslagen door STVV na een handgemeen op training met physical coach Sebastian Klein (33). Het voorval wordt ernstig genomen door de club en ondanks zijn goede werk heeft STVV besloten om Cissé te ontslaan.

Het is nog niet bekend of Klein ook kan aanblijven, aangezien hij na het incident bulten en schrammen opliep. Klein was woensdag niet op de club om medische redenen en de club handelt zijn situatie voorzichtig af, aangezien het onduidelijk is of hij ook fysiek geweld heeft gebruikt. Er werd eerder gedreigd met aangiftes bij de politie, maar het is niet bekend of het tot een officiële klacht komt.

Bernd Hollerbach en de club proberen de situatie te kalmeren. Dit is niet de eerste keer dat Klein naar huis is gestuurd, twee maanden geleden gebeurde dit ook al na een dispuut, maar dit was toen niet fysiek.