Europese topclubs gaan doelmannen uitwisselen: 'De Gea én Donnarumma staan volgend seizoen elders onder de lat'

David De Gea lijkt bezig aan zijn laatste manden onder de lat bij Manchester United. De contractonderhandelingen draaien immers op niets uit. Bovendien is er interesse voor de Spaanse doelman.

Manchester United heeft dan wel een voorstel gedaan om het aflopende contract van David De Gea te verlengen, maar de Spaanse doelman heeft dat resoluut van tafel geveegd. Andere pogingen om rond de onderhandelingstafel te zitten draaien dan weer op niets uit.

Fichajes weet dat AS Roma aan De Gea snuffelt, maar is vooral PSG dat concreet is voor de Spanjaard. De Parijzenaren zijn namelijk alweer op zoek naar een vervanger voor Gianluigi Donnarumma.

Transfer(s) op komst?

De Italiaan kon sinds zijn komst naar het Parc des Princes niet overtuigen. Juventus FC - het zou alvast een héél pikante transfer zijn gezien het verleden van de doelman - wil hem dan ook terug naar de Laars halen. En dan maakt De Gea het cirkeltje helemaal rond.