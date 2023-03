Mbappé krijgt bijna het dubbele van Messi en Neymar samen, ook Clement en enkele Rode Duivels verdienen goed in Frankrijk

Dat PSG geld heeft is al langer geweten. Maar de club uit de Franse hoofdstad heeft ook de top tien verdieners van de competitie. En ook Philippe Clement zit bij de topverdieners in Frankrijk van de coaches.

PSG moest vorig jaar alles uit de kast halen zodat Kylian Mbappé niet gratis de deur uit zou lopen. Mbappé bleef uiteindelijk en tekende een nieuw monstercontract tot midden 2025.

Volgens L’Equipe zou Mbappé maandelijks zo'n 6 miljoen euro bruto verdienen of 72 miljoen euro per jaar. Ploegmaats Neymar en Messi staan op twee en drie, maar moeten het met 3,675 miljoen euro bruto per maand en 3,375 miljoen euro bruto per maand doen. Ook de rest van de top tien bestaat uit spelers van PSG.

Clement bij de top van de coaches

Bij de coaches krijgt Philippe Clement een aardige som met 200.000 euro bruto per maand en daarmee is hij de zesde best betaalde coach. Will Still van Reims staat helemaal onderaan met 18.500 euro bruto per maand.

Ook de maandsalarissen van de andere Belgen in de Ligue 1 zijn bekend. Theate (Rennes) verdient 180.000 euro bruto, Matz Sels is met 130.000 euro de tweede best betaalde speler bij Straatsburg, Openda (Lens) 100.000 euro krijgt en Dejaegere (Toulouse) zo'n 60.000 euro