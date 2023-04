🎥 Thomas Tuchel doet Bayern München herleven met een zege in Der Klassiker

Bayern München herleeft weer in de Bundesliga. Het heeft Der Klassiker tegen Borussia Dortmund gewonnen en zo is Thomas Tuchel uitstekend aan zijn nieuw avontuur begonnen.

Tijdens de interlandbreak ontsloeg Bayern München na de mindere resultaten Jürgen Nagelsmann. Thomas Tuchel kwam in de plaats en mocht meteen tegen Borussia Dortmund debuteren.

Het werd een geslaagd debuut. Daarbij kreeg het de hulp van de Dortmund-keeper. Kogel trapte een gat in de lucht en de bal ging via hem in doel. Na een half uur stond het al 0-3. Thomas Müller scoorde 2 keer.

In de 2e helft maakte Coman er 0-4 van. Zo was de match helemaal gedaan. In het slot milderde Dortmund via een penalty van Can en een goal van invaller Malen nog.

Het was een wedstrijd voor de leidersplaats en dankzij de zege komt Bayern met 2 punten aan de leiding. Een geslaagd debuut voor Tuchel.