Amadou Onana over bijzonder gegeven tijdens Duitsland-België: "Een moment van trots"

Op het WK in Qatar was Amadou Onana de ontdekking in het elftal van de Rode Duivels. Onder Tedesco lijkt hij ook een van de belangrijke pionnen te worden.

Amadou Onana debuteerde pas op 6 juni 2022 met een invalbeurt tegen Nederland in de verloren Nations League wedstrijd. Onana mocht meteen mee naar het WK en speelde daar in de eerste twee wedstrijden. Onder nieuwe bondscoach Tedesco kreeg Onana twee keer 90 minuten en in de match tegen Duitsland eindigde hij zelfs met de aanvoerdersband nadat onder meer Vertonghen, De Bruyne en Lukaku al gewisseld waren. Moment van trots "Ik wist dat het kon gebeuren," zegt Onana bij RTBF. "En dat ik deel uitmaakte van de leidersgroep: de coach had dat voor de groep gezegd." Maar toch kwam het moment waarop hij de band kreeg als een verrassing. "Het was een gebaar dat me raakte. Een moment van trots. Als 21-jarige is dat bijzonder, vooral omdat ik negen maanden geleden nog niet bekend was bij de Duivels en elders ook niet veel meer."