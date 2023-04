Vanhaezebrouck luidt de alarmbel na vertrek Ngadeu: "Heb dat tijdje geleden al aangekaart"

Het worden nog vier interessante weken voor KAA Gent in de strijd om play-off 1. Maar ook deze zomer wacht een lastige periode.

Door het vertrek van Michael Ngadeu zit KAA Gent eens te meer dunbezaaid qua verdedigers. Hein Vanhaezebrouck luidt de alarmbel op zijn persconferentie.

"Ik heb ooit gezegd dat we wakker moeten zijn en dat er richting volgend seizoen enorm veel werk voor de boeg is."

© photonews

"Hanche-Olsen is weg, Ngadeu is weg, Piatkowski is erbij gekomen maar dat is een huurspeler dus die is niet van ons vertrekt ook opnieuw", is Vanhaezebrouck duidelijk.

"Je gaat zo van een hoop goede verdedigers naar heel weinig verdedigers. Ik heb het een tijdje geleden al aangekaart."

Slappe koord

"We gaan dat zo goed mogelijk proberen aan te pakken, zodat we volgend jaar terug sterk genoeg staan. Maar dat er veranderingen gingen komen was duidelijk genoeg."

Op dit moment is het zeer krap achteraan: "Verschillende spelers staan nog met een vraagteken achter hun naam. We zijn terug op een slappe koord bezig met sommigen. Ik verwacht geen mirakels deze nacht en vermoedelijk hebben we een paar jonge jongens nodig."