Details uit Madrileense kleedkamer gelekt: 'Niet alleen zijn trainingen, maar ook deze héél opvallende reden heeft ervoor gezorgd dat Hazard de aandacht van Ancelotti heeft getrokken'

Eden Hazard was héél verrast dat hij afgelopen zondag nog eens mocht opdraven in een wedstrijd van Real Madrid. Maar eigenlijk had de voormalige Rode Duivel dat aan zichzelf te danken.

Carlo Ancelotti gaf al aan dat hij tevreden is over de trainingsarbeid van Eden Hazard, maar dat was niet de enige reden om hem opnieuw speelminuten te geven. Meer zelfs: de Italiaanse coach was gecharmeerd door een andere actie van onze landgenoot.

De Spaanse media weten dat Hazard in een intern gesprek heeft aangegeven dat hij de handdoek niet wil gooien. Meer zelfs: de voormalige aanvoerder van de Rode Duivel gaf aan open te staan voor speelminuten in vriendschappelijke wedstrijden of wedstrijden die al in een beslissende plooi liggen.

Héél goede mentaliteit

En dat heeft Ancelotti - samen met de bovenvermelde trainingsarbeid - ertoe aangezet om Hazard opnieuw tussen de lijnen te brengen… in een wedstrijd die al beslist was. Al moet het gezegd: weinig spelers van het kaliber van én in de situatie van Hazard zouden zelf met zo’n mededeling op de proppen komen.