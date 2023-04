Carlo Ancelotti houdt landgenoot als joker

In de halve finale van de Copa del Rey kijken FC Barcelona en Real Madrid elkaar woensdagavond in de ogen. Eén landgenoot is alvast de joker van dienst.

Zoals te verwachten was start Thibaut Courtois in de basis bij Real Madrid. De Rode Duivel is de absolute nummer één bij de 'Koninklijke' en niet meer weg te denken tussen de palen. Van de kleine blessure die hem nog aan de kant hield tegen Duitsland met de nationale ploeg is niets meer te merken. Eden Hazard start op de bank bij Real Madrid. De voormalige smaakmaker kreeg afgelopen weekend eindelijk nog eens minuten na een zeer lange afwezigheid in La Liga. Zijn laatste competitiewedstrijd dateerde namelijk al van september vorig jaar. Hij bekroonde zijn invalbeurt met een assist in het slot van de partij.





Volg Barcelona - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.