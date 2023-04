Kamp-Lukaku laat er geen twijfel over bestaan, Rode Duivel slachtoffer van racisme: "Hij verdient verontschuldiging"

U kon HIER al lezen hoe Lukaku in de bekermatch bij Juventus de 1-1 maakte van op de stip en nadien zijn tweede geel kreeg wegens provocatie van het thuispubliek. De aanhang van Juve had hem op de korrel genomen. Het kamp-Lukaku laat er geen enkele twijfel over bestaan dat het hier ging om racistische verwijten.

Wat Lukaku deed, was dan ook een reactie op racistische beschuldigingen, zo claimen ze bij Inter. "Dat lijkt me duidelijk. Zo voelden we Lukaku’s reactie ook allemaal aan", klonk het uit de mond van trainer Simone Inzaghi.

Roc Nation, het commercieel bureau dat de belangen van Lukaku behartigt, is met een statement naar buiten gekomen. "De racistische verwijten aan het adres van Romelu kunnen niet worden aanvaard. Hij was het slachtoffer van walgelijk racistisch wangedrag. Romelu verdient een verontschuldiging van Juventus."

Lukaku scores, celebrates the way he always does, shouts two things against the racists slurs against him, he’s the first to leave the penalty area. The referee who hasn’t seen anything runs after him to give him a yellow? Why? pic.twitter.com/dx54CsUKbs