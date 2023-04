Manchester City ziet smaakmaker op een belangrijk moment terugkeren

Opluchting en vreugde bij de fans van Manchester City. Want één van hun absolute smaakmakers keert juist op tijd terug voor een belangrijk moment in het seizoen.

Als gevolg van zijn blessure miste Haaland zowel de twee kwalificatiewedstrijden van Noorwegen voor het EK van 2024 als de topper van City tegen Liverpool afgelopen weekend. Noorwegen kon zowel de wedstrijd tegen Spanje (nederlaag) als Georgië (gelijkspel niet winnend afsluiten. Bij Manchester City liep het iets vlotter want zij wonnen de topper tegen Liverpool met duidelijk 4-1 cijfers.

Haaland kwam vorige zomer over van Borussia Dortmund en heeft dit seizoen bewezen van onschatbare waarde te zijn voor Manchester City, met 42 doelpunten in alle competities. Dit in amper 37 wedstrijden. Onwaarschijnlijke cijfers van de Noorse aanvaller.

Voor hem en zijn team komen er een aantal belangrijke weken aan. Dit weekend zou normaal gewonnen moeten worden tegen Southampton, de rode lantaarn in de Premier League. Nadien volgen de heen- en terugwedstrijden tegen Bayern München in de Champions League. De trofee waar ze zo naar smachten bij Manchester City.