Romelu Lukaku reageert nu ook zelf op nieuw racisme-incident en haalt fors uit

Romelu Lukaku heeft nu ook zelf gereageerd op het racisme-incident tijdens Juventus-Inter. De Rode Duivel heeft er genoeg van.

Romelu Lukaku legde zijn vinger op zijn mond tijdens de viering van zijn goal in de halve finale van de beker tussen Juventus en Inter. Lukaku kreeg daarvoor een tweede gele kaart.

Maar al snel raakte bekend dat enkele Juventus-fans zich racistisch hadden gedragen tegenover Lukaku en hij daarop wou reageren. Nu heeft de Rode Duivel op zijn sociale media ook nog eens gereageerd op het incident.

Niet de eerste keer

"De geschiedenis herhaalt zich. Ik heb dit in 2019 al meegemaakt, nu opnieuw in 2023. Ik hoop dat de Serie A deze keer echt actie zal ondernemen, want iedereen zou moeten kunnen genieten van dit mooie spelletje. Bedankt voor de steunberichten. F*ck racisme", schreef Lukaku.

Toen Lukaku in 2019 net was aangekomen in Italië kreeg hij al te maken met racisme tijdens een match tegen Cagliari. De supporters maakten toen oerwoudgeluiden toen Lukaku een penalty wou nemen.