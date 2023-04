Thomas Tuchel heeft dan toch geen magisch toverstokje: Bayern mag dubbel al vergeten na exit op héél pijnlijke wijze

Neen, het is niet zo dat Thomas Tuchel met een magisch toverstokje zwaait en bij Bayern in één klap alle problemen zijn opgelost. Dat heeft de bekeruitschakeling wel duidelijk gemaakt.

Bayern was in 2023 minder op dreef, maar het ontslag van Nagelsmann kwam toch als een grote verrassing. Vlak voor de topper tegen Dortmund nam Thomas Tuchel zijn functie over in München. De ex-trainer van Chelsea leek de Duitse landskampioen meteen te reanimeren, want de Borussen werden met 4-2 huiswaarts gestuurd.

Zou vanaf nu alles weer op wieltjes lopen? Neen dus, want Bayern München is op eigen veld uitgeschakeld in de DFB Pokal. Nochtans leek aan de verwachtingen te worden voldaan wanneer Upamecano de 1-0 maakte tegen Freiburg. Höfler maakte echter al snel de gelijkmaker.

SCENES AFTER FREIBURG ELIMINATED BAYERN FROM THE DFB POKAL!



Nadien kon de thuisploeg geen afstand meer nemen en in de blessuretijd ging de bal op de stip na handspel van Musiala. Höler maakte de stunt compleet, het Freiburg-kamp ging uiteraard uit zijn dak na het laatste fluitsignaal. Bayern en Tuchel moesten afdruipen.