Dortmund-trainer heeft een update over Thomas Meunier en Julien Duranville

Thomas Meunier keert mogelijk weer terug bij Borussia Dortmund. Hij zal weer bij de groepstrainingen aansluiten. Julien Duranville is geblesseerd en zal dit weekend niet in actie komen.

Eerder werd al bekend dat Julien Duranville nog wat langer uit zal zijn. Hij heeft al lange tijd last van een hamstringblessure en zal nog enkele weken langer uit zijn. Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Union Berlin bevestigde Dortmund-trainer Edin Terzic dat Duranville niet in actie zal komen.

Ook gaf Terzic een update over de situatie van Thomas Meunier: "Meunier heeft individueel getraind en we verwachten dat hij aan de laatste training voor de wedstrijd zal kunnen meedoen."

De voorbije week kwam Meunier niet in actie. Hij had last aan de rug. Die blessure kwam ongelegen, want hij werd sinds enkele weken uit de B-kern opgevist. Zo kwam hij een wedstrijd in de Duitse 3e klasse in actie.