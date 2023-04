Yannick Ferrera heeft een opmerkelijk verhaal van bij Standard: "De keeper was beter dan sommige veldspelers"

Yannick Ferrera was ooit een jaar trainer van Standard. Daar heeft hij een opmerkelijk verhaal over verteld.

Vanaf september 2015 tot en met september 2016 was Yannick Ferrera trainer bij Standard. In die periode was hij grote fan van Diego Simeone. In de MIDMID-podcast vertelde hij dat hij altijd compact wou voetballen en met "veel intensiteit en een medium blok".

Ferrera ging ervan uit dat de tegenstander wel een fout zou maken en dan kon Standard beginnen counteren. Van achteruit opbouwen, was hij niet echt een fan.

Maar vanaf januari stond Victor Valdes bij Standard onder de lat. Ferrera vroeg hem om een lange bal te spelen als hij geen oplossing vond. "Valdes antwoordde daarop: 'Ik kan dat niet doen. Ik heb altijd opgebouwd.' Als hij uittrapte raakte hij ook nooit ver. Hij kon dat niet en had dat nooit moeten doen", aldus Ferrera.

Ferrera verschoot ook van de ex-speler van Barcelona toen hij Valdes voor het eerst zag: "Zijn voeten, die waren zo goed. Hij is beter dan sommige spelers. Hem als veldspeler gebruiken? Dat heb ik nooit overwogen."