'Deal bijna rond: speler wil naar topcompetitie, Club Brugge gaat flink cashen'

De interesse in hem is groot. En dus is een transfer niet langer uit te sluiten. Deze zomer is het zover.

De interesse uit Italië blijft ontzettend groot voor Tajon Buchanan van Club Brugge, zoveel is ook na dit weekend duidelijk. Hij wordt in de Italiaanse media nog steeds genoemd als de grote favoriet om als vervanger van Denzel Dumfries bij Inter volgende zomer. Zelf liet de Canadees weten dat hij klaar is voor een volgende stap - de Jupiler Pro League ziet hij als een tussenstap. Hij wil de volgende stap zetten, liefst naar een topcompetitie. En dus komt de Serie A als absolute topcompetitie wel naar voren. Miljoenendeal Volgens Transfermarkt is Buchanan op dit moment 12 miljoen euro waard en hij heeft nog twee jaar contract bij blauw-zwart. Die betaalden zelf zes miljoen euro voor de Canadese winger, maar willen nu (minstens) het dubbele vangen. Internazionale wil tien miljoen euro neerleggen.