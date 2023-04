Brian Riemer staat deze week voor twee belangrijke momenten en maakt stevig statement

RSC Anderlecht speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen Westerlo. De mannen van trainer Brian Riemer vallen daardoor buiten de top acht.

Geen Europe Play-Offs voorlopig voor RSC Anderlecht. Het gelijkspel tegen Westerlo heeft ervoor gezorgd dat paarswit uit de top acht valt en zijn lot niet meer in eigen handen heeft. Er komt trouwens een heel belangrijke week aan, met twee belangrijke momenten.

Woensdag doet het BAS uitspraak in de zaak rond het herspelen van de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen, een belangrijk gegeven voor de rangschikking en de top acht. Donderdag volgt dan de Europese match tegen AZ, mogelijk de enige weg voor RSCA om Europees voetbal te halen.

“We kunnen dat aan”, blijft Riemer bijzonder positief in Het Nieuwsblad. “We spelen nu wedstrijden in hoog tempo en dat vinden we plezant. Zeker Jan Vertonghen. AZ is een goed team, maar ook zij zitten een beetje in een dip nu.”

“We haalden de jongste vijf wedstrijden 13 op 15. AZ heeft ook enkele geblesseerden en spelers die net uit blessure terugkomen. Het blijft 50-50, maar ik verwacht een interessante wedstrijd van twee teams die willen voetballen.”