Twee factoren bepalen of Standard richting volgend seizoen meer transferbudget krijgt

Standard lijkt richting volgend seizoen bitter weinig opties te hebben om stevig te investeren in spelers. Al zouden twee factoren dat wel kunnen beïnvloeden.

Tegen Racing Genk scoorde uitblinker Zinckernagel de twee Luikse treffers, maar de kans dat hij volgend seizoen nog aan de boorden van de Maas speelt is zo goed als nihil.

777 Partners, de eigenaren van Standard, zijn immers niet van plan het budget te verhogen. Er zouden zelfs enkele sterkhouders van de huidige ploeg moeten vertrekken om de nodige centen in het laatje te brengen.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er echter twee factoren die kunnen bepalen of Standard alsnog een extra injectie van kapitaal krijgt richting volgend seizoen.

De Rouches zouden meer middelen krijgen als zowel Hertha Berlijn als Genoa volgend seizoen in de tweede klasse spelen. Berlijn staat momenteel op een degradatieplaats in de Bundesliga, maar Genoa staat op een promotieplek in de Serie B.

Als dat zo blijft, dan zullen er vooral in de Italiaanse club meer centen gestopt worden is de algemene verwachting, waardoor er bij Standard niks extra beschikbaar zal zijn.