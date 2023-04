🎥 Real Madrid en Courtois met anderhalf been in halve finale, AC Milan klopt Napoli weer in Italiaans duel

In twee resterende heenwedstrijden in de kwartfinale van de Champions League hebben Real Madrid en AC Milan een goede zaak gedaan. Bij Real blonk Thibaut Courtois weer uit.

Real Madrid was tegen een zwalpend Chelsea favoriet en toonde dat ook in de eerste helft. Benzema kon na 20 minuten een rebound op een schot van Vinicius Junior binnen duwen.

Thibaut Courtois blonk echter ook uit en hield zijn netten schoon met een wereldsave op een poging van Sterling. 1-0 bij de rust, Chelsea hoopte op beterschap na de rust, maar de tweede helft begon dramatisch voor de bezoekers.

Koulibaly viel na 10 minuten geblesseerd uit en op uit uur kreeg Chilwell rood. Tegen tien man kwam Real niet meer in de problemen en Asensio zorgde een kwartier voor tijd nog voor de 2-0. Real en Courtois staan zo al met anderhalf been in de halve finale.

Milan klopt Napoli weer

In de andere kwartfinale een Italiaans onderonsje tussen AC Milan en Napoli. Tien dagen geleden smeerde Milan Napoli nog een 0-4 nederlaag aan in de competitie en dat wou de leider in Italië nu vermijden.

Geen Belgen in de basis bij Milan, dat Napoli een verschroeiende start zag nemen en een goal verdiende. Maar het kreeg het deksel op de neus en Bennacer zorgde vijf minuten voor de rust voor de 1-0.

Kjaer kopte nog hard op de lat, maar het bleef 1-0 voor de rust. Saelemaekers mocht zo'n 25 minuten invallen bij Milan, de rest van de Belgen bleef op de bank. Een kwartier voor tijd kreeg Zambo Anguissa nog een tweede geel in vier minuten tijd bij Napoli. Het bleef uiteindelijk 1-0 voor AC Milan.