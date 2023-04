Bayer Leverkusen zet Union met de voeten op de grond: "Ken hun namen niet"

Union Saint-Gilloise heeft zich dan wel geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League, maar echt bekend zijn de spelers nog niet buiten de landsgrenzen.

Amper 2 jaar geleden speelde Union nog in de tweede klasse, donderdag speelt het in de kwartfinale van de Europa League. Het won zijn groep in groepsfase en schakelde daarna Union Berlin uit in de achtste finale.

In de kwartfinale neemt Union het opnieuw op tegen een Duitse club, namelijk Bayer Leverkusen. Maar Union kennen ze daar niet echt, dat gaf toch sterspeler Moussa Diaby toe op de persconferentie.

"Ik ken hen niet. Jawel, we hebben al video-sessies gehad en ik heb gezien dat er veel goeie spelers zijn, maar ik ken de namen niet. Union is een goeie ploeg, met veel offensieve troeven. We weten dat het niet makkelijk wordt, we zullen op ons sterkst moeten zijn", zei Diaby.

Halve finale op het spel

Trainer Xabi Alonso was iets meer op de hoogte. "We gaan Union niet onderschatten. Dat zou stom zijn, aangezien er veel op het spel staat - een halve finale in de Europa League – en we tegen Union Berlin gezien hebben hoe goed Union SG is."

"Hun grote sterkte is hun collectief en hun tactische flexibiliteit. Ik heb wat mensen gebeld: hun coach bereidt zijn team steeds tot in de puntjes voor."