Ex-ploegmaat Teddy Teuma spreekt zich uit over Dante Vanzeir na racisme-incident

Dante Vanzeir is op een storm van kritiek terecht gekomen in de Verenigde Staten. Teddy Teuma neemt het op voor zijn ex-ploegmaat.

Dante Vanzeir zou zich in een match van zijn Amerikaanse club New York Red Bulls racistisch hebben uitgelaten tegenover een speler van de San Jose Earthquakes. Vanzeir bood ondertussen zijn excuses aan en staat voorlopig op non-actief.

Vanzeir zijn carrière in de VS komt mogelijk zo al vroeg tot een einde, want het contract van Vanzeir kan mogelijk weer verbroken worden. Teddy Teuma, de ex-ploegmaat en kapitein van Union, spreekt zijn steun uit voor Vanzeir.

Bij Het Nieuwsblad zegt Teuma dat hij Vanzeir kent als een leuk en welopgevoede jongen. Al wil hij zich niet te hard uitspreken, want Teuma weet niet exact wat er gebeurd is. Maar Teuma zegt wel. "Hij is geen racist."