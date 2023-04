Karel Geraerts zet iedereen op scherp voor kwartfinale tegen Leverkusen: "Die euforie was overdreven"

Union trekt donderdag naar Duitsland voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League. Trainer Karel Geraerts zet zijn team op scherp.

Union doet het dit seizoen uitstekend in de Europa League. Het pakte 13 op 18 en schakelde Union Berlin uit in de achtste finale. Toch een ploeg die derde staat in de Bundesliga.

Euforie na loting overdreven

In de kwartfinale wacht Bayer Leverkusen, dat op een zevende plaats in Duitsland. Er leefde na de kwalificatie dan ook snel de verwachting dat Union wel een kans maakte op de kwalificatie voor de halve finale.

Maar Leverkusen won intusssen zeven matchen op rij en klopte Bayern München. Karel Geraerts temperde dan ook de verwachtingen op zijn persconferentie vooraf. "De euforie na de loting was overdreven"

"Men ging toen gewoon af op het klassement, maar als je Leverkusen vervolgens analyseert… Het is een heel moderne en complete ploeg, met veel intelligentie, kracht en snelheid", zei Geraerts nog.