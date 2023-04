Voorzitter van Union SG reageert met straffe uitspraak op looneisen van Teddy Teuma

Teddy Teuma loopt alle enkele maanden te hengelen naar een nieuw contract bij Union SG. Een overeenkomst is er echter nog altijd niet.

Union-voorzitter Alex Muzio is een grote fan van Teddy Teuma die hij bestempelt als de perfecte en moderne kapitein voor zijn ploeg. Een koorknaap is en moet hij zeker niet zijn, zo oordeelt Muzio.

“Teddy is anders. Hij vecht voor zijn ploegmaats en hun bonussen. Hij weet wanneer er plezier kan gemaakt worden, maar ook wanneer het er serieus aan toe moet gaan”, is Muzio duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Zijn ploegmaats zijn duidelijk dol op hem, maar het is uitkijken of Teuma volgend seizoen nog bij Union SG. Het minste wat er moet volgen is een verbeterd contract, eventueel gepaard met een verlenging. Dat beseft Muzio ook.

In een interview met Het Nieuwsblad liet de aanvoerder van Union SG weten dat hij een wedde verwacht van ergens tussen de drie en vier miljoen euro. “Ik heb het gelezen, ja. En ik vind ook dat hij een punt heeft.”

De voorzitter besluit echter met een straffe uitspraak om het gesprek over Teuma af te sluiten. “Teddy is onze metronoom. De man van de vrijschoppen. Onze aanvoerder. A special guy. Maar wie zegt dat hij dat elders ook zal zijn?”, klinkt het heel duidelijk.