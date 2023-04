Teuma windt er geen doekjes om en noemt zelfs club voor transfer: "Zoveel zou ik moeten verdienen"

Teddy Teuma is één van de sterkhouders bij Union SG. Een tijdje terug liet hij zich al uit over zijn bescheiden loon bij de nummer twee van het Belgische voetbal.

Teuma is al een tijdje aan het onderhandelen over een nieuwe overeenkomst bij Union SG. Er wordt veel gesproken tussen beide partijen, maar voorlopig heeft dat nog niet veel opgeleverd.

En dan valt al snel het woord transfer. “Op basis van de informatie die ik nu heb, kan ik ook niet verzekeren dat ik blijf. Ik hoop dat de club wil meewerken als er aantrekkelijke aanbiedingen komen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Zelfs in de voetsporen van Casper Nielsen volgen richting Club Brugge is een optie. “Waarom niet? Als Union me niet meer kan bieden wat ik wens - en dan gaat het niet enkel over geld -, dan moet ik alle opties bekijken.”

Ook zijn financiële eisen gooit hij meteen op tafel. “Ik zou denken dat drie of vier miljoen euro volstaat, gezien mijn leeftijd - ik word straks dertig. Ik vermoed dat de clubleiding van Union daar wellicht anders tegenaan kijkt”, besluit Teuma.